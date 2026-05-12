Хирурги частной клиники забыли ножницы в животе пациентки после пластической операции

В Италии 53-летняя пациентка частной клиники семь месяцев прожила с хирургическими ножницами, забытыми в ее животе после пластической операции. Об этом сообщает Unione Sarda.

В конце октября 2025 года женщина легла на операцию по подтяжке живота в частную клинику. После вмешательства ее выписали домой, вскоре итальянка почувствовала сильную боль и потеряла сознание. Когда пациентка пришла в себя, она позвонила врачу. Тот ответил, что такое состояние — обычное дело для послеоперационного периода.

Анализы крови показали наличие инфекции, и женщине выписали антибиотики, которые не помогали. Только в мае 2026 года, спустя семь месяцев после операции, пациентку направили на компьютерную томографию, во время обследования в брюшной полости были обнаружены хирургические ножницы. Врач, допустивший ошибку, предложил прооперировать женщину снова, чтобы извлечь забытый инструмент. Пострадавшая отказалась и намерена оперироваться в другой больнице.

Ранее в Китае пациент шесть часов провел в аппарате МРТ из-за забывчивости врачей.

 
