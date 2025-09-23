На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, почему не получается заплакать, даже когда очень хочется и грустно

Врач Аль-Терк: невозможность заплакать может говорить об эмоциональном истощении
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Иногда человеку очень грустно — внутри тяжесть, ком в горле. В этот момент появляется потребность выплакаться — но глаза остаются сухими. Многие в этот момент начинают винить себя — «наверное, я бессердечный человек». На самом деле, у этого явления есть объяснение — как психологическое, так и офтальмологическое, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.

Как объяснила врач, слезы — это результат работы целой системы. И есть три типа слез: базальные — увлажняют глаз и защищают роговицу; рефлекторные — появляются в ответ на раздражители вроде дыма или ветра; эмоциональные — связаны с лимбической системой мозга и возникают, когда чувства переполняют нас.

«Чтобы «эмоциональная слеза» появилась, мозг должен дать сигнал слезной железе. Но если этот путь нарушается, даже при сильных переживаниях глаза остаются сухими. И есть состояния, при которых организм сам блокирует способность плакать», — рассказала врач.

Первое состояние — эмоциональное истощение. Если человек долго находится в стрессе или пережил много боли, чувства могут словно «выгореть». Это естественная защитная реакция мозга: он экономит силы и отключает возможность выражать эмоции слезами.

Второе состояние — сильный контроль. Некоторые люди с детства привыкают «держать лицо» и не показывать слабость. Со временем это входит в привычку настолько глубоко, что даже в одиночестве слезы не появляются — нервная система блокирует сам процесс.

Третье состояние — хронический стресс и депрессия. В этом случае нарушается работа тех отделов мозга, которые запускают эмоциональные слезы, и глаза остаются сухими.

«Чтобы помочь себе в этой ситуации, могу дать несколько рекомендаций. Позволяйте себе отдых и «перепроживание» эмоций. Слушайте музыку, смотрите фильмы или читайте книги, которые помогают отпустить чувства. Начните вести дневник или разговор с близким человеком. Если сухость глаз ощущается физически — обратитесь к офтальмологу, чтобы исключить синдром сухого глаза», — посоветовала специалист.

В заключении она подчеркнула, что отсутствие слез при грусти не делает человека черствым. Иногда это признак усталости души или привычки держать все под контролем. Иногда — сигнал о том, что глазам и организму нужна поддержка. В любом случае, это нормальная реакция, и относиться к ней стоит с заботой, а не с упреком к себе.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.

