Во Львове мэра облили неизвестной жидкостью

Мэра Львова Андрея Садового облили неизвестной жидкостью в центре города. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию Львовской области.

В правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел на площади Рынок. К главе населенного пункта подбежал 46-летний мужчина и облил его неустановленной жидкостью.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. <...> Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия», — говорится в заявлении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет.

10 мая неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого комплекса «Варшавский» недалеко от центра Киева. По данным издания «Страна.ua», мужчина сделал как минимум два выстрела. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нарушителя общественного порядка. СМИ писали, что украинец начал стрелять из травматического пистолета во время ссоры с другим мужчиной. Состояние последнего после конфликта оценили как удовлетворительное.

Ранее пьяный военный устроил стрельбу в Одессе.