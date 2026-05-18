Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме россиянам напомнили об июньской прибавке к пенсии

Депутат Говырин: некоторым россиянам в июле начислят прибавку к пенсии
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

В июне некоторые россияне начнут получать повышенную пенсию. В частности, прибавку начислят тем, кто в мае отметил 80-летие – им удвоят фиксированную часть выплат с 9584,69 до 19 169,38 рубля. К этой сумме также полагается надбавка по уходу в 1413,86 рубля, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Вторая категория пенсионеров, которых ожидает повышение выплат, – это те, кто содержат нетрудоспособных иждивенцев. Доплата для них составит 3194,90 рубля за одного человека. Кроме того, предусмотрены сельские надбавки, которые полагаются за не менее чем 30 дней работы в сельхоз отрасли.

«Размер прибавки 25% фиксированной выплаты, около 2396,17 рубля. Беззаявительный порядок назначения этой надбавки перенесён на 2027 год, в 2026 году пенсионер обращается с заявлением сам», — отметил депутат.

Он также напомнил о надбавке к пенсионным выплатам тем, кто от 15 лет трудился в регионах Крайнего Севера, фиксированную выплату им повысят на 50%, что составляет в текущем году 4792,34 рубля. За работу в местности, приравненной к Крайнему Северу, полагается 30%-ная надбавка, отметил Говырин.

Если дата выплаты пенсии выпадет на выходной или нерабочий праздничный день, то начисление должны произвести заранее, напомнил парламентарий. Так, в этом году праздник 12 июня выпадает на пятницу, а следом идут ещё два выходных дня. Таким образом, пенсионерам, получающим выплаты 12, 13 или 14 числа, должны начислить пенсию не позднее 11 июня. В остальные дни выплаты проведут по стандартному графику в зависимости от региона и способа получения средств, заключил депутат.

Ранее стал известен максимальный размер пенсий российских учителей.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!