Россиян предупредили, кому опасно есть киви

Киви противопоказано есть людям, у которых есть гастрит или соответствующая аллергия. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Киви хорошо влияет на пищеварение благодаря ферменту актинидину и клетчатке, но при гастрите, аллергии или повышенной кислотности может раздражать слизистую», — отметила специалист.

По ее словам, аллергенами могут выступать белки семян, фермент актинидин, а также другие вещества в киви. Среди них — бензоаты, салицилаты, аминокислоты, тирамин. Кованова посоветовала с осторожностью относиться к нему пациентам с другими болезнями желудочно-кишечного тракта, а также с острыми заболеваниями почек, мочекаменной болезнью. Беременным и кормящим матерям она посоветовала предварительно проконсультироваться по этому вопросу с врачом.

В целом здоровым людям можно съедать в день не более трех плодов киви или не более 220 г, заключила диетолог.

Испанский кардиолог Аурелио Рохас до этого говорил, что два киви перед сном могут помочь снизить тревожность и улучшить качество сна — такой эффект обусловлен сочетанием клетчатки, витаминов С, В и антиоксидантов. По словам специалиста, киви содержит несколько веществ, которые могут положительно влиять на нервную систему.

Ранее были названы самые полезные продукты для гипертоников.

 
