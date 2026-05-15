Названы самые полезные продукты для гипертоников

Вишня, черешня и киви считаются наиболее полезными продуктами, которые благоприятно действуют на состояние гипертоников. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она уточнила, что в них содержатся антиоксиданты, которые играют важную роль в защите сердечно-сосудистой системы от повреждений. Мелатонин в их составе успокаивает и нормализует сон, что также полезно для здоровья гипертоников.

Соломатина добавила, что таким пациентам стоит включать в рацион запеченный в кожуре картофель, так как в нем много калия, понижающего давление.

Академик РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии Александра Конради до этого рассказала «Газете.Ru», что пациенты с гипертонией обычно допускают такие ошибки: лечатся курсом, слишком часто измеряют давление и отказываются от таблеток при нормальном давлении.

Еще одна частая ошибка: человек измерил давление один раз утром, увидел, что оно нормальное, и решил, что не будет пить таблетку вовсе, хотя должен был.

