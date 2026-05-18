Мошенники начали использовать новую схему обмана с накоплениями

Мошенники стали прибегать к новым схемам, в ходе которых заявляют своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал МВД РФ.

Сначала злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в мессенджере и сообщает ей об «утечке персональных данных». Далее к делу подключается якобы представитель спецслужб, который обвиняет собеседника в спонсировании террористов.

На следующем этапе с человеком связывается «следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ». Жертве заявляют, что все ее накопления якобы больше не принадлежат ей, а являются частью резервного фонда РФ. Эти средства злоумышленники требуют «обналичить и передать ответственному лицу для проверки».

При этом человека учат, что ему необходимо сказать работнику банка и как отвечать на разные вопросы, чтобы без проблем получить наличные купюры.

В МВД призывают граждан к бдительности и просят при поступлении подобных звонков сразу прекращать общение.

Ранее МВД предупреждало о схеме обмана пенсионеров под предлогом повышения пенсии.

 
