МВД предупредило о новой схеме обмана пенсионеров

Мошенники начали использовать многоуровневые схемы для обмана российских пенсионеров под предлогом повышения пенсии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, сначала с потенциальной жертвой связывается человек, который представляется сотрудником отдела кадров предприятия, где пенсионер раньше работал. Он сообщает о якобы положенном повышении пенсии и просит продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью записи в пенсионный фонд. Пожилой человек, не подозревая обмана, выполняет просьбу, после чего разговор прекращается.

Через некоторое время поступает новый звонок уже от человека, который представляется «следователем ФСБ». Он утверждает, что мошенники пытались оформить на жертву кредит через личный кабинет банка, но операция якобы была остановлена благодаря действиям силовиков. После этого, по его словам, должен связаться представитель Банка России.

Далее в разговор вступает лжесотрудник банка. Он убеждает пенсионера, что деньги на счетах являются государственными и их необходимо передать в указанный офис, чтобы оформить «протокол изъятия», после чего средства якобы вернут. Мошенники предупреждают, что все проходит в рамках засекреченной операции, поэтому разглашать информацию нельзя. В итоге жертва выполняет указания и лишается своих накоплений. Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленники даже выдают документы, якобы подтверждающие получение денег в рамках «специальной операции».

Если на этом этапе человек не понимает, что его обманывают, мошенники продолжают схему и пытаются получить от него еще деньги. Они заявляют, что вернуть ранее переданные средства невозможно без внесения определенной суммы, которую предлагают занять или оформить в кредит. К этому моменту жертва уже находится в состоянии паники и легче поддается давлению.

В МВД призвали россиян не доверять подобным звонкам независимо от того, кем представляются собеседники. Ведомство также рекомендует ни при каких условиях не сообщать коды из СМС, не переводить деньги на неизвестные счета и не передавать их незнакомым людям.

Ранее мошенники начали использовать схему с ошибочным переводом, убеждая жертв вернуть деньги на другой счет.