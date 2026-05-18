Пригласивший Путина на свадьбу журналист женится летом

Александр Казаков/РИА Новости

Журналист Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в беседе с РИА Новости, что его свадьба состоится в конце июля.

По его словам, регистрация будет в Екатеринбурге, а сам свадебный банкет планируется провести на природе в пригороде. Журналист отметил, что он и его невеста активно готовятся к свадьбе, уже определились с площадкой и начали рассылку приглашений гостям.

«А президента я еще на прямой линии пригласил. Если вдруг он решит приехать, мы будем очень рады», — сказал Бажанов.

19 декабря 2025 года этот уральский журналист пришел на прямую линию с Путиным в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!». Глава государства отметил образ Бажанова, пошутив, что тот оделся так, будто приготовился к самому акту бракосочетания. После этого журналист в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил российского лидера на свадьбу.

В тот день президент подвел итоги 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

Ранее Путин дал поручения по поддержке семей.

 
