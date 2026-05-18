Появились подробности о заразившемся хантавирусом канадце

Globe and Mail: у канадца с лайнера MV Hondius подтвердился хантавирус
У жителя Канады с круизного лайнера MV Hondius подтвержден хантавирус. Об этом пишет газета The Globe and Mail.

Агенство общественного здравоохранения Канады подтвердило диагноз во время лабораторного тестирования. Заболевшим оказался житель территории Юкон. У него наблюдаются умеренные симптомы инфекции — высокая температура и головная боль.

В апреле — мае 2026 года из-за хантавируса не выжили три пассажира лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Во время путешествия у них возникли симптомы тяжелого респираторного заболевания. Про опасную инфекцию, вызванную хантавирусом, мало что известно. В свете этой ситуации многие боятся повторения пандемии COVID-19. «Газета.Ru» разбиралась, что такое хантавирус, какие органы поражает инфекция, где ей можно заразиться и грозит ли России новая пандемия.

Ранее в соцсетях стал популярным пост, предсказавший появление хантавируса.

 
