На турецком курорте задержали россиянина после конфликта с турком

Генконсульство: россиянина задержали в Анталии после конфликта с местным жителем
Гражданин России задержан в турецкой Анталии после конфликта с местным жителем. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ.

Там уточнили, что в настоящее время россиянин находится в пенитенциарном учреждении. Ему предоставлен доступ к адвокату.

«Ведомство находится в контакте с супругой задержанного и турецкой стороной <...> и готово оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий», — заявили в диппредставительстве.

В конце апреля в Турции после боксерского поединка с участием россиянина Сергея Горохова произошла массовая драка. Спортсмен из РФ встречался на ринге с турецким боксером Эмирханом Калканом, на кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии UBO. По ходу всего боя между сторонами возникали напряженные моменты. Поединок завершился победой россиянина. Местная публика оказалась недовольна тем, как Горохов отпраздновал свою победу, из-за чего направилась в сторону ринга.

Несколько людей из зрителей сумели пробраться на ринг, где началась массовая драка. Люди швырялись бутылками и стульями, атаковали друг друга кулаками и ногами. Из-за произошедшего турнир был прерван, а победителя боя так и не объявили официально.

Ранее в Турции после атак на школы полиция задержала 83 человека.

 
