Олень сбежал из зоопарка и напугал жителей Перми

Жителей Перми напугал сбежавший из зоопарка олень. Фото публикует Telegram-канал «ЧП Пермь».

В посте уточняется, что животное заметили в микрорайоне Вышка-1. Олень бегал по улицам, пока горожане не загнали его на пустующий участок.

Прибывшие в микрорайон оперативные службы выяснили, что животное сбежало из местного частного зоопарка. После этого хозяин оленя и местные жители начали ловить животное, чтобы погрузить в прицеп.

До этого в США слониха сбежала из зоопарка, погуляла и вернулась обратно. Инцидент произошел в зоопарке ABQ BioPark в городе Альбукерке, где 52-летняя азиатская слониха по кличке Элис рано утром прорвалась через стальной забор и оказалась на дорожках для посетителей. Она спокойно гуляла по территории и поедала растения и деревья. Персонал прибыл на место в течение 10 минут, однако применять меры сдерживания не пришлось. Примерно через полтора часа Элис самостоятельно вернулась в вольер.

