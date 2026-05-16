Учителя химии осудили за торговлю наркотиками

Педагога из Тайваня осудили по делу о производстве наркотиков. Об этом сообщает Focus Taiwan.

По данным издания, фигурантом стал учитель химии по фамилии Лян. Вместе с двумя знакомыми он производил метилметкатинон и другие запрещенные вещества.

При этом во время судебных разбирательств он настаивал на том, что он ничего не знал о наркотиках и только достал вещества для их производства законным путем.

Однако сотрудники правоохранительных органов доказали его причастность. Он не только находил «ингредиенты», но и решал проблемы с химическими реакциями после анализа результатов производства.

Таким образом он играл основную роль в процессе. Суд приговорил его к семи годам и девяти месяцам тюремного срока. Один из соучастников получил пять лет и три месяца, второй – три года и одиннадцать месяцев.

Лян пытался смягчить приговор, но несколько инстанций оставили приговор без изменений.

