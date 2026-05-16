Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВзрыв АЗС в Пятигорске
Общество

Учителя химии осудили за торговлю наркотиками

На Тайване учитель получил срок за изготовление наркотиков
Пресс-служба ФСБ России

Педагога из Тайваня осудили по делу о производстве наркотиков. Об этом сообщает Focus Taiwan.

По данным издания, фигурантом стал учитель химии по фамилии Лян. Вместе с двумя знакомыми он производил метилметкатинон и другие запрещенные вещества.

При этом во время судебных разбирательств он настаивал на том, что он ничего не знал о наркотиках и только достал вещества для их производства законным путем.

Однако сотрудники правоохранительных органов доказали его причастность. Он не только находил «ингредиенты», но и решал проблемы с химическими реакциями после анализа результатов производства.

Таким образом он играл основную роль в процессе. Суд приговорил его к семи годам и девяти месяцам тюремного срока. Один из соучастников получил пять лет и три месяца, второй – три года и одиннадцать месяцев.

Лян пытался смягчить приговор, но несколько инстанций оставили приговор без изменений.

Ранее юную россиянку лишили свободы за то, что она дала подросткам наркотики.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!