Обвиняемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен умер в больнице в Гааге

Руандийский бизнесмен Фелисьен Кабуга, который обвинялся в участии и финансировании геноцида против народа тутси в Руанде, скончался в больнице в Гааге. Об этом говорится в заявлении Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).

«Фелисьен Кабуга скончался сегодня в больнице в Гааге (Нидерланды). Об этом немедленно был уведомлен медицинский сотрудник UNDU (учреждения для содержания под стражей, управляемое ООН. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В соответствии с нидерландским законодательством и распоряжением судьи будет проведено внутреннее расследование, уведомили в организации.

Ранее бизнесмена Кабугу, который поддерживал народ хуту, обвинили в геноциде, заговоре с целью совершения геноцида, подстрекательстве и преступлениях против человечности, включая преследование участие в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году. Ордер на его арест выдал Международный трибунал по Руанде в 2013 году. Кабуга бежал в Заир. Спустя 25 лет его поймали во Франции и перевели в Гаагу. Судебный процесс над ним начался в сентябре 2022 года.

В августе 2023 года Кабугу признали неспособным участвовать в судебном разбирательстве по состоянию здоровья. В сентябре того же года процесс над ним был остановлен, Кабуга оставался под стражей в следственном изоляторе ООН до того момента, пока какая-нибудь страна не согласилась бы принять его.

