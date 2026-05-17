Актер из фильма «Околофутбола» обвинен в мошенничестве на 117 млн рублей

Актера Павла Ерлыкова, который прославился благодаря роли мажора в фильме «Околофутбола», обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, актер руководит компанией «ЛТ Фест», которая сотрудничала с проектами, реализуемыми при поддержке Минкультуры РФ. Со слов пострадавших, Ерлыков пообещал отвезти лучшие детские театральные коллективы со всей страны на фестиваль LT China 2026 в Пекин. Он собрал с родителей 1300 детей по 180 тысяч рублей за ребенка. Однако из этого числа на конкурс попали только 400-650 участников. Сумма ущерба оценивается от 72 млн до 117 млн рублей.

Пострадавшие потребовали вернуть деньги, но этого не было сделано. После чего родители обратились в полицию и Роспотребнадзор с заявлениями.

На счету Павла Ерлыкова роли в десяти проектах. Он сыграл в сериалах «След», «Кровавая барыня», «Мурка», «Три дня лейтенанта Кравцова» и др. Однако наибольшую популярность ему принесла роль мажора-хулигана в картине про отечественных околофутбольщиков от российской кинокомпании СТВ, снявшей такие культовые фильмы, как «Брат», «Брат-2», «Сестры», «Бумер» и др.

По данным из открытых источников, Павел Ерлыков не женат. В интервью актер предпочитает не распространяться о личной жизни.

