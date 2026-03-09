Актер сериала «Чикатило» обвинил строительную компанию в мошенничестве

Актер Сергей Шароватов обвинил питерский строительный холдинг Dewis Group в мошенничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Шароватов заявил, что в 2024 году инвестировал 2,5 миллиона рублей в проекты загородных отелей «Симагино» и «Лесколово» в Ленинградской области. Артисту гарантировали своевременный возврат с прибылью. Первое время актер получал выплаты, но в апреле 2025-го они прекратились. Всего мужчина вернул себе 1,6 миллионов рублей.

Шароватов отметил, что сейчас сотрудники холдинга не называют конкретных дат возобновления платежей. Артист написал досудебную претензию. По его словам, число инвесторов проектов достигает 3 тысяч.

Гендир холдинга Полина Приходько в свою утверждает, что компания не отказывается платить, а лишь просит инвесторов об отсрочке. Она объяснила, что инцидент произошел из-за внутреннего мошенничества. Один из топ-менеджеров, отвечающий за финансовый блок, совершал двойные продажи. А финансовый директор якобы удалила все бухгалтерские базы.

Сергей Шароватов снимался в таких проектах, как «Фишер», «Чикатило», «Шпион», «Ангелы района», «СуперИвановы», «ИП Пирогова».

