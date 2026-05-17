Прокуратура Парижа пригрозила Илону Маску арестом

Следственные органы Франции могут запросить ордер на арест владельца соцсети X Илон Маск, если ему предъявят обвинения, а он продолжит игнорировать судебные повестки. Об этом в эфире радио RTL заявила прокурор Парижа Лор Беко.

По ее словам, если следственные судьи сочтут собранные материалы достаточными для передачи дела в уголовный суд, а Маск не будет являться по вызовам, единственным способом обеспечить его присутствие может стать ордер на арест.

Беко уточнила, что расследование в отношении X продолжается, им занимаются три следственных судьи. Она также сообщила, что Минюст США пока не ответил на запрос французской стороны по этому делу. При этом, по словам прокурора, сотрудничество с американскими властями по другим расследованиям остается хорошим.

В феврале прокуратура Парижа сообщила об обысках во французских офисах X. Они проходили совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью.

Как отмечали французские СМИ, расследование началось в январе 2025 года после жалоб на алгоритмы соцсети. Оно также касается встроенного чат-бота Grok из-за публикации материалов с отрицанием Холокоста и созданных искусственным интеллектом изображений сексуального характера.

Парижская прокуратура вызвала Маска и бывшего гендиректора X Линду Яккарино на допрос 20 апреля. После неявки Маска 7 мая прокуратура начала в отношении него предварительное расследование.

