Илон Маск строил гримасы на камеру на банкете в Пекине

Daily Mail: Маск строил гримасы во время фотосессии с лидерами США и Китая

Американский предприниматель Илон Маск во время официальной фотосессии на государственном приеме в Пекине с участием лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина показывал гримасы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Делегация, состоящая из десятков американских топ-менеджеров, прибыла в столицу Китая вместе с главой Белого дома. Участников пригласили на государственный прием, частью которого стал обед.

На кадрах с банкета можно заметить, что глава Tesla и SpaceX корчит гримасы и показывает большие пальцы.

До этого госсекретарь США Марко Рубио увел американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска от журналистов, когда тот начал рассказывать им о переговорах президента США с председателем КНР.

