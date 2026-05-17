«Под давлением»: стала известна причина отставки высокого представителя мирового сообщества БиГ

Высокий представитель мирового сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт объявил, что подал в отставку, руководствуясь «личными мотивами», однако боснийские эксперты считают, что он не угодил США и ушел «под давлением». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Отставка Шмидта обсуждалась на протяжении некоторого времени в дипломатических кругах Сараево и боснийских СМИ. Сам Шмидт заявил, что покидает пост по «личным мотивам», однако ряд экспертов утверждают, что к такому шагу дипломата подтолкнула нынешняя администрация США, которую не устраивала его «несговорчивость» и конфронтация с руководством Республики Сербской, входящей в состав Боснии.

Так, сараевский политолог Ивана Марич заявила, что на уход Шмидта повлияла «американская политика в Боснии». Такого же мнения придерживается и политолог Таня Топич: она отметила, что «Шмидт уходит под давлением американцев».

С самого начала работы на посту высокого представителя мирового сообщества Шмидта не признало руководство Республики Сербской (РС), так как его назначение не подтвердил Совбез ООН. Кроме того, в феврале прошлого года суд приговорил президента РС Милорада Додика к году тюрьмы за отказ выполнять распоряжения Шмидта, который фактически являлся руководителем БиГ, а потом, в октябре того же года, с Додика и его ближайшего окружения санкции сняли, что и обернулось в результате против немецкого управленца, пишет «Ъ».

Шмидт считается долгожителем на этом посту. Он вступил в должность в августе 2021 года. Должность высокого представителя существует с момента окончания конфликта в БиГ, завершившегося в 1995 году. Его роль заключалась в надзоре за послевоенным порядком и обеспечении выполнения Дейтонского мирного договора, положившего конец гражданской войне при посредничестве США.

