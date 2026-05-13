Психолог объяснил, почему образованные люди становятся жертвами мошенников

Психолог Дебольский: умные люди верят мошенникам из-за социальной незрелости
Даже образованные люди нередко становятся жертвами мошеннических схем. Это происходит из-за повышенной внушаемости, которой часто обладают дети и молодые люди. Об этом kp.ru рассказал профессор кафедры юридической психологии и права Московского государственного психолого-педагогического университета, экс-начальник психологической службы ФСИН России Михаил Дебольский.

По словам специалиста, умные люди могут поверить злоумышленникам из-за своей социальной незрелости, пониженного социального интеллекта, отсутствия критического мышления и высокого уровня внушаемости. При этом мошенники, использующие таких граждан в качестве сообщников, убеждают их в эффективности подобного «сотрудничества». Обманщики могут уверять, что только таким образом жертве удастся вернуть свои средства.

Психолог отметил, что повышенная внушаемость особенно свойственна подросткам и молодым людям. Однако речь идет не об интеллекте, а о способности понимать эмоции, мысли и поведение других людей.

«Жертвы не понимают, что после первого же случая, когда обманутый ранее человек подыграл мошенникам в обмане другого человека, он становится соучастником преступления. И на этом крючке мошенники могут его держать достаточно долго: страх наказания может быть эффективнее, чем обещание вернуть деньги», — объяснил эксперт.

Ранее в Госдуме назвали основные правила защиты от кибермошенников.

 
