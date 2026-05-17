Косметолог рассказала, как подобрать SPF на лето

Косметолог Ямазаки: для прогулок в городе нужно выбирать средства с SPF не ниже 30

Для защиты кожи от солнца в городских условиях достаточно использовать средства с SPF 30, а для активного отдыха на солнце или в горах — SPF 50+. Об этом «Газете.Ru» рассказала управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки.

«Для правильного подбора солнцезащитного средства на лето важно учитывать условия использования, тип кожи и тип текстуры. Для повседневной городской активности достаточно SPF 30, для пляжа, активного отдыха на солнце или в горах — SPF 50. Если планируется контакт с водой или интенсивная физическая нагрузка, стоит выбрать водостойкое средство. Защита от UVA-лучей не менее важна, чем от UVB, поэтому обращаем внимание, чтобы была указана защита UVA и UVB», — сказала Ямазаки.

Эксперт рекомендовала обращать внимание на фильтры в составе солнцезащитных средств. Они могут быть физическими или химическими, а так же их комбинированные формулы.

«Физические фильтры отражают и рассеивают ультрафиолетовые лучи (UVA и UVB), создавая на поверхности кожи барьер. Подходят для чувствительной, раздраженной, детской кожи и кожи, склонной к аллергии. Мгновенно начинают действовать после нанесения. Но есть и недостатки: могут оставлять белый налет на коже, менее устойчивы к воде и поту, требуют повторного нанесения каждые 1,5–2 часа и после контакта с водой. Химические фильтры поглощают ультрафиолетовые лучи и преобразуют их в тепло, которое рассеивается по коже. Имеют более легкую текстуру, не оставляют белого налета, незаметны на коже, устойчивы к воде и поту. Из недостатков: требуют времени для начала действия (примерно 15–30 минут после нанесения); могут вызывать раздражение, зуд и покраснение у людей с чувствительной кожей», — пояснила Ямазаки.

Косметолог также рассказала, в каких случая и каким текстурам солнцезащитных средств отдавать предпочтение.

«Молочко или флюид быстро впитываются, не оставляют липкости. Для любого типа кожи, в том числе жирной и проблемной. Крем подходит для лица и тела. Может быть как для сухой (увлажняющий), так и для жирной кожи (с матирующим эффектом). А так же бывают крема с тонирующим эффектом. Масло подходит для сухой кожи, увлажняет и питает ее, но обычно имеет низкий SPF. Спрей удобно наносить на большие поверхности, можно обновлять в течение дня, но сложно контролировать равномерность нанесения. Как правило применяется для тела. Стик удобен для точечной защиты уязвимых зон (нос, уши, губы, родинки)», — объяснила эксперт.

Ямазаки рекомендовала наносить SPF за 15–30 минут до выхода на солнце, чтобы фильтры активировались. Особое внимание уделять ушам, шее, задней части головы, кистям рук. Обновлять слой каждые 2–3 часа, а также после купания, потоотделения или вытирания полотенцем.

