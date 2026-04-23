Врач объяснила, почему люди скрипят зубами во сне и грызут ручки

Скрежет зубами во сне или привычка грызть ручки может быть реакцией на стресс. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-ортодонт, гнатолог клиники «Семейная стоматология Михаила Агами» (AMBC) Мадина Хасцаева.



«Бруксизм — это непроизвольное сжатие челюстей и скрежет зубами, чаще всего во сне. В отличие от привычки грызть ручку, которую можно контролировать, бруксизм — неосознанная реакция организма на стресс», — объяснила врач.



По ее словам, одна из основных причин — психоэмоциональное напряжение. Когда человек испытывает тревогу или подавленные эмоции, тело ищет способы разрядки. У кого-то это проявляется в напряжении плеч, у кого-то — в бессоннице, а у кого-то — в гипертонусе жевательных мышц.



«Хронический стресс, перегрузка нервной системы, нарушения сна — в условиях мегаполиса эти факторы создают благоприятную среду для бруксизма. Человек может даже не подозревать о проблеме, пока ему не скажут близкие», — отметила Хасцаева.



Она обратила внимание, что на ранних этапах бруксизм кажется безобидным, но со временем последствия становятся ощутимыми.



«Стираемость эмали, трещины, повышенная чувствительность зубов, боли в челюсти и головные боли по утрам — вот лишь часть осложнений. Важно понимать: это не просто «неприятный звук ночью», а сигнал о перегрузке организма», — предупредила гнатолог.



При подозрении на бруксизм Хасцаева рекомендовала начать с визита к стоматологу. Именно он может заметить характерные признаки — стираемость зубов, микротрещины, напряжение мышц.



«Стоматолог проведет диагностику, оценит прикус и при необходимости изготовит индивидуальную защитную капу. Она надевается на ночь и снижает нагрузку на зубы. Важно помнить: мы лечим последствия. Если причина в стрессе, может потребоваться помощь психолога, сомнолога или невролога», — добавила эксперт.

Ранее врач объяснила, когда нужно удалять зубы мудрости.