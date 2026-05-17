Ярославский губернатор пообещал разобраться со страшной находкой у Переславль-Залесского

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал найти и наказать тех, кто устроил свалку мертвых собак в районе Переславль-Залесского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Переславль-Залесском округе обнаружены тела животных. Вместе с правоохранительными органами проведем проверку и накажем тех, кто это сделал», — сообщил он.

По информации портала 76.ru, страшную находку обнаружили волонтеры в 22 км от Переславля-Залесского: в овраге лесополосы у деревень Щербинино, Рушиново и Одерихино были свалены в кучу десятки трупов собак, многие из тел успели превратиться в скелеты.

В благотворительной организации «Верность» журналистам рассказали, что неподалеку от места, где были найдены тела собак, располагался приют. Официально он закрылся еще несколько лет назад, но туда продолжали привозить животных. По сообщениям источников, владелец приюта — гражданин Узбекистана — недобросовестно выполнял свои обязанности, а затем и вовсе прекратил работу, так как у него закончилась временная регистрация в России.

