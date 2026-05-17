Более полусотни летевших в Москву самолетов «ушли» на запасные аэродромы

Росавиация: 51 самолет направили в другие аэропорты из-за ограничений в Москве
Более полусотни самолетов перенаправили в другие аэропорты из-за ограничений на использование воздушного пространства в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

«Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений <...> на запасные аэродромы «ушел» 51 самолет», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом. При этом в данный момент все столичные аэропорты — Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково — обслуживают рейсы.

По данным Росавиации, в московских аэропортах более чем на два часа был задержан вылет 32 воздушных судов. На этом фоне службы авиагаваней перевели на усиленный режим работы, для поддержки пассажиров задействовали дополнительный персонал. Сейчас обстановка в терминалах спокойная, добавили в пресс-службе.

Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны в течение суток сбили более 120 украинских дронов, пытавшихся атаковать российскую столицу. Обломки одного из перехваченных беспилотников обнаружили на территории аэропорта Шереметьево.

Ранее введенные в небе Ленинградской области ограничения сказались на маршрутах в/из Калининграда.

 
