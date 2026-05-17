Введенные в Ленобласти ограничения сказались на маршрутах в Калининград

Михаил Голенков/РИА Новости

Ограничения на использование воздушного пространства, введенные в ряде районов Ленинградской области, затронули маршруты в Калининград. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Временные ограничения <...> сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в Росавиации, ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 17 мая на территории Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил, что из-за введения особого режима скорость мобильного интернета может быть снижена.

По данным министерства обороны РФ, с 22:00 мск 16 мая до 7:00 мск 17 мая в воздушном пространстве страны сбили 556 украинских дронов самолетного типа. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и 12 областях — Орловской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Липецкой, Псковской, Курской, Воронежской, Тверской и Белгородской. Также несколько воздушных целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Чечне объявили беспилотную опасность.

 
