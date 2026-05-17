В Красногорске Московской области украинский дрон упал на многоквартирный дом

Несколько квартир повреждено в доме в Красногорске после попадания дрона ВСУ

В одном из микрорайонов Красногорска в Московской области беспилотный летательный аппарат попал в многоквартирный дом, несколько квартир получили повреждения. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в «Максе».

«В микрорайоне Путилково в Красногорске попадание беспилотника в многоквартирный жилой дом, пострадали несколько квартир», — написал он.

По словам Воробьева, их жителей никто не пострадал.

Российская армия за ночь сбила 556 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). 12 человек пострадали в Москве, в том числе при ударе украинского беспилотника по проходной нефтеперерабатывающего завода. В Подмосковье в результате атаки пострадали пять жителей, повреждения получили несколько домов. Обломки беспилотника упали в столичном аэропорту Шереметьево. В Севастополе дрон повредил ЛЭП, электричество сейчас подается с перебоями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

