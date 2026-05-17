Война США и Израиля против Ирана
При атаке дронов ВСУ на Москву и Подмосковье пострадали 17 человек. Военная операция, день 1544-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1544-й день
Армия РФ за ночь сбила 556 украинских беспилотников. 12 человек пострадали в Москве, в том числе при ударе дрона ВСУ по проходной нефтеперерабатывающего завода. В Подмосковье в результате атаки пострадали пять жителей, повреждены несколько домов. Обломки дрона упали в аэропорту Шереметьево. В Севастополе дрон повредил ЛЭП, электричество подается с перебоями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

10:10

Армия России средствами ПВО с 7:00 до 9:00 сбила 30 украинских беспилотников самолетного типа над Калужской, Брянской, Смоленской и Псковской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, объявили в Минобороны РФ.

9:57

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — губернатор Владимир Сальдо.

9:55

В Новороссийске угроза атаки беспилотников отменена, сообщил глава города Андрей Кравченко.

9:40

Беспилотная опасность в Таганроге и Ростовской области отменена, написала глава города Светлана Камбулова.

9:28

Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске, — глава города Андрей Кравченко.

9:19

15 летевших в Москву самолетов перенаправили в аэропорт Нижнего Новгорода из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней, сообщили в пресс-службе «Чкалова».

9:04

В подмосковном Сергиевом Посаде ударами дронов ВСУ повреждены четыре частных дома и три автомобиля, рассказала глава города Оксана Ероханова.

8:49

Отключения электричества из-за повреждения энергосетей атаками ВСУ затронули значительную часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Идет восстановление.

8:41

В Таганроге работают средства ПВО, предупреждает глава города Светлана Камбулова.

8:29

Российские военные средствами ПВО с 22:00 до 7:00 сбили 556 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также Черным и Азовским морями, объявили в Минобороны РФ.

8:27

В Азове Ростовской области взрывной волной от детонации беспилотника выбило окна в здании филиала Донского государственного технического университета, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

8:24

В Севастополе за время ночной атаки ВСУ уничтожены дронов, написал губернатор Михаил Развожаев. Повреждения получили высоковольтная линия, пять окон в многоквартирных домах и три частных дома.

8:21

🔴 В селе Нежеголь Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по грузовику погиб водитель, рассказали в оперативном штабе региона.

8:18

Обломки украинского беспилотника упали на территории аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Уточняется, что они находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и самолетов, никто не пострадал.

8:12

🔴 В Подмосковье в результате атаки беспилотников ВСУ погибли две женщины и мужчина, еще пять человек пострадали, объявил губернатор Андрей Воробьев. Дроны попали по частным и многоквартирным домам в Химках, Красногорске, Истре и деревнях Погорелки и Субботино.

8:02

🔴 ВСУ предприняли попытку массированной атаки дронов на Москву — за сутки сбито более 120 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ (Московского нефтеперерабатывающего завода, — прим.), пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена», — добавил глава города.

Кроме того, повреждения получили три дома.

8:00

Сегодня 1544-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
