Женщина родила в нью-йоркском суде, прикованная наручниками к лавке, после того как провела сутки под арестом. Об этом пишет британская газета The Independent.

Роды начались у 33-летней подсудимой Саманты Радаццо, подозреваемой в хранении наркотиков, ей пришлось рожать «без надлежащей медицинской помощи», прямо на глазах у сотрудников суда и правоохранительных органов, сообщает источник.

Инцидент вызвал возмущение у правозащитников ряда организаций, которые потребовали провести расследование произошедшего. Сообщается, что некоторые присутствующие позволили себе шутить по поводу сложившейся ситуации.

Правозащитники нескольких организаций выпустили совместной заявление, в котором подчеркнули, что произошедшее стало «не просто нарушением протокола или неподготовленностью», а «глубоким моральным провалом и ужасающим проявлением жестокости, присущей пенитенциарной системе» США. После произошедшего они потребовали пересмотреть условия содержания под стражей беременных женщин.

Ранее в Подмосковье женщина родила в вагоне электрички.