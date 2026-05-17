Полиции предложили дать больше инструментов для борьбы с аферистами

Технические возможности российских правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством необходимо расширять, в том числе за счет автоматизированного поиска мошеннических сетей. Об этом заявил ТАСС депутат Государственная дума Юрий Григорьев, комментируя данные Центробанка о хищении мошенниками 7,4 млрд рублей с банковских счетов россиян за первый квартал 2026 года.

По словам Григорьева, государству необходимо действовать жестче, прежде всего в сфере работы правоохранительных органов. Депутат заявил, что полиция должна получить современные инструменты, включая аналитические платформы, цифровую экспертизу, системы автоматизированного поиска мошеннических сетей, а также специализированные подразделения и дополнительную подготовку сотрудников.

Парламентарий подчеркнул, что мошенничество уже превратилось не просто в телефонные схемы обмана, а в массовую цифровую атаку на граждан России. По его словам, чаще всего жертвами становятся наиболее уязвимые категории населения — пенсионеры, одинокие женщины и подростки.

Григорьев также отметил, что если злоумышленники используют современные технологии, то полиция должна быть оснащена еще лучше и всегда опережать преступников. Он добавил, что защиту граждан необходимо усиливать комплексно, а ключевая роль в этом принадлежит правоохранительным органам.

Ранее мошенники использовали новую схему обмана учеников перед ЕГЭ, получая доступ к их личным данным и банковским приложениям.