Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Полиции предложили дать больше инструментов для борьбы с аферистами

Депутат Григорьев предложил расширить возможности полиции против мошенников
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Технические возможности российских правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством необходимо расширять, в том числе за счет автоматизированного поиска мошеннических сетей. Об этом заявил ТАСС депутат Государственная дума Юрий Григорьев, комментируя данные Центробанка о хищении мошенниками 7,4 млрд рублей с банковских счетов россиян за первый квартал 2026 года.

По словам Григорьева, государству необходимо действовать жестче, прежде всего в сфере работы правоохранительных органов. Депутат заявил, что полиция должна получить современные инструменты, включая аналитические платформы, цифровую экспертизу, системы автоматизированного поиска мошеннических сетей, а также специализированные подразделения и дополнительную подготовку сотрудников.

Парламентарий подчеркнул, что мошенничество уже превратилось не просто в телефонные схемы обмана, а в массовую цифровую атаку на граждан России. По его словам, чаще всего жертвами становятся наиболее уязвимые категории населения — пенсионеры, одинокие женщины и подростки.

Григорьев также отметил, что если злоумышленники используют современные технологии, то полиция должна быть оснащена еще лучше и всегда опережать преступников. Он добавил, что защиту граждан необходимо усиливать комплексно, а ключевая роль в этом принадлежит правоохранительным органам.

Ранее мошенники использовали новую схему обмана учеников перед ЕГЭ, получая доступ к их личным данным и банковским приложениям.

 
Теперь вы знаете
Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!