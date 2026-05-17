Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Красного Креста

РИА Новости: аферисты обманывают семьи пропавших без вести от имени МККК
Мошенники представляются сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК) и пытаются обманывать родственников людей, пропавших без вести во время украинского конфликта. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.

По словам Машлаб, в организации обеспокоены тем, что семьи военных и пропавших без вести людей становятся жертвами аферистов. Она пояснила, что злоумышленники часто выдают себя за сотрудников Красного Креста или других организаций, пользуясь тревогой и уязвимым положением родственников.

Глава московской делегации МККК отметила, что организация старается как можно быстрее предупреждать семьи о выявленных мошеннических схемах. Кроме того, сотрудники Красного Креста помогают людям распознавать обман и объясняют, как в действительности устроена работа комитета.

Еще в прошлом году в мессенджере Telegram зафиксировали новую волну мошенничества, нацеленную на россиян. Злоумышленники, прикрываясь именем Международного Комитета Красного Креста, распространяют вредоносные APK-файлы (установочные файлы приложений для Android. – «Газета.Ru»).

