Названа страна, граждане которой чаще остальных просят убежища в России

ТАСС: украинцы с начала 2026 года чаще остальных просили убежища в России

Граждане Украины в текущем году чаще остальных просили убежища в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные.

По информации агентства, в первом квартале 2026 года от украинцев поступило 712 заявлений с просьбой предоставить убежище. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место по количеству обращений заняли граждане Сирии, которые в январе–марте подали 232 заявления. Тройку лидеров замкнули иранцы, направившие 52 обращения. За ними расположились граждане Афганистана и Узбекистана — от них поступило 40 и 25 заявлений соответственно.

14 февраля были обнародованы данные министерства внутренних дел России, согласно которым с 2022 по 2025 годы заявления о предоставлении временного убежища в стране подали 92 426 украинцев. Наибольшее число прошений — 83 513 — поступило в 2022 году. В 2023 году количество заявлений достигло 5 581, в 2024 году — 3 722, а в 2025 году — 3 332.

До этого генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков рассказал, что находящиеся в США граждане Украины проявляют активный интерес к программе по переселению соотечественников в РФ.

Ранее финская активистка Салли Райски попросила политического убежища в России.