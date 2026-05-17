В Японии горит храм XV века

Крупный пожар произошел в основанном в XV веке храме в Японии

Крупный пожар произошел в храме Дайходзи в японском городе Такаока. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что огонь полностью охватил несколько строений. На место происшествия направили около 20 пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается. В настоящий момент полиция и пожарные выясняют причины возгорания и оценивают масштабы ущерба.

Храм Дайходзи в префектуре Тояма был основан в 1453 году.

До этого у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института Физики Земли РАН Алексей Морозов не исключал, что оно может вызвать цунами на Камчатке с волнами менее трех метров. Однако в итоге угроза не подтвердилась — опасное природное явление не зафиксировали.

В апреле землетрясение магнитудой 7,5 произошло в префектуре Аомори, расположенной на северной окраине острова Хонсю. Жителей восточного побережья севера Японии предупреждали о возможном цунами.

Ранее утечка радиоактивного вещества произошла на АЭС в Японии.