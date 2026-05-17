Врач назвала главные признаки клиники, где вас готовятся развести на большие деньги

Самым главным «красным флагом» клиники, которая разводит пациентов на большие деньги, является предложение прийти на бесплатную процедуру. Об этом «Газете.Ru» рассказала Валерия Кораблинова, врач-дерматолог, косметолог.

«Бесплатная медицина в нашей стране доступна только в рамках ОМС. Ни один бизнес не будет работать себе в убыток, в противном случае, он рискует закрыться», — пояснила она.

Врач привела пример из личной практики.

«Поэтому меня всегда пугают подобные предложения. Однажды я попала на собеседование в клинику, где надо было продавать процедуры за кредит. Речь идет о косметологии. Человека заманивают с помощью рекламы на «бесплатную» процедуру и начинается запугивание: ищут главные боли и страхи и играют на них. Чаще всего, посетителями данных клиник являются женщины», — рассказала эксперт.

Если это одинокая женщина, то, продолжает врач, ей продают идею замужества после прохождения комплекса косметологических процедур, если это дама в возрасте – давят на идею вернуть ей молодость и продают по завышенным ценам бесполезные процедуры с возможностью оформления кредита на месте.

«Если пациентка начинает сомневаться или отказываться, с ней начинают разговаривать грубо, давить, могут и перейти до оскорблений. Благо, чаще всего у таких мошенников есть честные отзывы в разных источниках. Но в любом случае, если вы чувствуете давление со стороны врача – это повод насторожиться», — посоветовала она.

Какие медицинские специальности и услуги — самые опасные с точки зрения завышения и почему? По мнению эксперта, основные: косметология, пластическая хирургия и стоматология.

«Во-первых, нет четких критериев результата лечения, а во-вторых, врач оставляет за собой выбор объема того самого лечения (чаще эстетического) и, раз оно не болит, то и оценивать результат сложнее, поэтому специалист может вместо того, чтобы прийти к результату за условные три шага, сделать это в десять шагов, получив дополнительную выгоду», — объяснила медик.

Также существуют многопрофильные медицинские центры, где врачи получают «проценты» за назначение ненужных анализов и направления к смежным специалистам, сидящим в соседних кабинетах.

«Ну и мое любимое: клиники альтернативной медицины, где вместо назначений выдают внушительный список БАДов с ссылками на маркетплейсы, которые ничего общего не имеют с доказательной медициной», — отметила врач.

Мошенники создают психологическое давление, чаще всего через страх.

«Ни один адекватный специалист не будет с порога ставить онкологию, а уж тем более пугать смертью. Если вы чувствуете давление и напор со стороны клиники, склоняющей вас к приобретению услуг именно сейчас, либо предлагающей кредит, — это тревожный знак. Если вам начинают грубить в ответ на ваш отказ от услуг или желание взять паузу, то точно нужно бежать.

К счастью, по мнению врача, современный пациент чаще стал обращаться за «вторым мнением» в частности и в тех в случаях, когда попался на мошенников, да и в целом, люди стали осведомленнее и настороженнее в этом плане.

«Конечно, врачам, находящимся на светлой стороне, от этого тоже приходится сложнее, так как человек напуган страшилками и может скептически воспринимать даже квалифицированную помощь. Уязвимым звеном до сих пор остаются пенсионеры, мы часто можем читать в СМИ истории про обман наших доверчивых граждан, поэтому важно доносить информацию о имеющихся угрозах в данной сфере всеми возможными способами», — резюмировала она.

