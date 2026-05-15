Москва и Петербург оказались самыми стрессовыми городами России

Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов с самым высоким уровнем стресса среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра «АльфаСтрахование». С ним ознакомилась «Газета.Ru».

При этом самыми спокойными регионами респонденты назвали Калининградскую область, Татарстан и Тюменскую область.

Исследование показало, что жители крупных городов чаще всего связывают стресс с высоким ритмом жизни, постоянным ощущением нехватки времени и количеством повседневных забот. При этом среди конкретных причин тревожности россияне чаще всего называли деньги и уровень дохода (58%), здоровье свое и близких (54%), а также мировые новости (33%).

44% россиян признались, что мысли о деньгах мешают им спать. Только 24% сообщили, что имеют накопления, достаточные для покрытия крупных непредвиденных расходов. Даже среди людей с доходом выше среднего финансовая подушка есть лишь у 41% опрошенных.

Чаще всего россиян раздражают хамство незнакомых людей (47%), бюрократия и очереди (43%), а также постоянное чувство спешки и нехватки времени (41%).

Самый высокий уровень стресса зафиксирован у россиян 25–34 лет. При этом молодежь 18–24 лет оказалась спокойнее, чем принято считать. Самыми эмоционально устойчивыми стали респонденты старше 55 лет.

Женщины чаще мужчин признают стресс – 74% против 58%. Мужчины при этом значительно реже обращают внимание на симптомы тревожности и эмоционального выгорания.

Справляться со стрессом россиянам чаще всего помогают сон (54%), прогулки (48%), общение с близкими (44%) и сериалы или соцсети (43%). При этом 17% участников опроса признались, что не знают, как справляться со стрессом и тревожностью.

