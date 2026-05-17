Россиянам раскрыли секреты, как быстро и законно улучшить кредитную историю

В 2026 году банки «видят» клиента насквозь: доходы, транзакции, даже данные от сотового оператора, но заемщик не бессилен. Есть легальные способы улучшить кредитную историю, главное — не нарушать правил. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Широков, сооснователь сервиса Scanify, финансовый эксперт.

«Банки смотрят не только на кредитную историю, но и на то, как вы пользуетесь их продуктами. Первично то, как человек пользуется кредитной картой. Если нет, то дальше идет дебетовая карта, то есть оплата ЖКХ, сотовой связи, регулярные переводы. Особенно ценятся клиенты, которые перенесли свой номер к сотовому оператору банка. Это знак доверия», — объяснил он.

С апреля 2026 года запросы в цифровой профиль стали платными для банков, поэтому они обновляют данные реже. Если клиент дал согласие год назад, данные о доходах могут быть устаревшими.

«Перед подачей заявки обновите согласие для запроса банка на Госуслугах и выждите сутки, чтобы банк получил свежие данные», — посоветовал эксперт.

Важно помнить и про самозапреты.

«Поставили, а потом сняли? Банк еще 15 дней помнит старую информацию. Банк запоминает, что у человека самозапрет, и не проверяет это снова 15 дней. После снятия запрета лучше подождать две недели и только потом подавать заявку на новый кредит», — подчеркнул Широков.

Иногда банк отказывает, но предлагает небольшой заем от своей микрофинансовой организации. Если банк предлагает не кредит, а маленький заем, значит, на обычный кредит вас пока не одобрили.

«Но такой заем поможет улучшить историю. Это лучше, чем получить отказ», — считает эксперт.

Кредитная история — управляемый актив. Обновляйте цифровой профиль, пользуйтесь экосистемой банка и не бойтесь небольших займов. И дисциплина — это ключ к тому, чтобы банки видели в вас надежного заемщика, резюмировал он.

