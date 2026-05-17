Ветеринар напомнила об опасности пара от вейпов для животных

Пар от вейпов и электронных сигарет опасен для кошек и собак, он может приводить к плохому самочувствию и отравлению. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила ветеринар, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Наталья Колесникова.

«Дыхательная система питомцев, особенно кошек, гораздо чувствительнее человеческой. При нагревании жидкость вейпов и электронных сигарет производит аэрозоль и множество токсических веществ. Они способны вызвать у животных раздражение слизистых и аллергию. А при постоянном вдыхании пара у питомцев может развиться хронический бронхит или астма», — объяснила она.

Вредные частицы также оседают на шерсти и при вылизывании попадают в желудок, вызывая отравление. Насторожить должны следующие симптомы: вялость, повышенное слюноотделение, рвота и диарея, нарушения дыхания и координации. Хуже всего, если питомца привлек запах жидкости и он ее проглотил – в таком случае опасное состояние может развиться гораздо быстрее. Кроме того, вредные вещества от вейпов могут иметь накопительный эффект и привести к заболеваниям в будущем.

«И дым от обычных сигарет, и пар от вейпов одинаково негативно влияют на здоровье животных. Никотин, пропиленгликоль, формальдегид оседают на шерсти, мебели, вашей одежде и продолжают отравлять организм животного даже после того, как вы проветрили комнату», – предупредила ветврач.

Лучше всего не курить в присутствии животных. Если же вы не можете отказаться от вредной привычки, то делайте это в отдельном от питомцев месте и избегайте любого попадания жидкости на одежду и руки.

