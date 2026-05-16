Пенсионерка втайне от родни уехала в Москву из-за ностальгии по молодости

78-летняя жительница Бишкека Джанылбубу Мамбеталиева тайно отправилась в Москву, чтобы снова увидеть город своей молодости. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам родственников, в молодости женщина училась в Москве и всегда с теплом вспоминала столицу России. С годами желание вернуться туда стало сильнее, и пенсионерка решила осуществить свою мечту.

Утром 14 мая Джанылбубу ушла из дома на прогулку, но вечером не вернулась и перестала отвечать на звонки. Родные начали поиски.

Сначала женщину заметили в аэропорту Манас, однако позже выяснилось, что, хотя она и купила билет в Москву, на рейс не села. Затем семье сообщили, что пенсионерка могла отправиться в Россию через Казахстан наземным путем.

Позже очевидцы рассказали родственникам, что видели женщину на границе с Казахстаном. Сейчас семья пытается разыскать пенсионерку, опасаясь за ее безопасность.

Как утверждают близкие, это уже не первая попытка Джанылбубу уехать в Москву. По их словам, родственники несколько раз снимали ее с рейсов в российскую столицу, последний случай произошел всего пару недель назад.

Ранее в Саратове пенсионерка передала мошенникам тетрадные листы вместо денег.

 
