В Саратове пенсионерка передала мошенникам тетрадные листы вместо денег

В Саратове полицейские задержали мошенников после их второй попытки обмануть 82-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

По данным правоохранителей, в конце марта женщине позвонил лжесотрудник Пенсионного фонда и сообщил, что ей якобы положена прибавка к выплатам. Под этим предлогом он выведал у нее данные СНИЛС. Затем пенсионерке стали звонить другие «специалисты», убеждая, что ее деньги необходимо срочно «спасать». В тот же день к ней домой пришел незнакомец, назвал кодовое слово и забрал 1,5 миллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Мошенники при этом не остановились и продолжали звонить пенсионерке. Они снова уговорили ее снять деньги — на этот раз 700 тысяч рублей. Сотрудники ведомства объяснили пострадавшей, что ее обманывают, после чего решили поймать курьера с поличным.

5 апреля к пенсионерке пришел очередной посыльный — 34-летний житель Архангельска. Женщина отдала ему пакет, в котором под видом пачки денег лежали нарезанные тетрадные листы. Злоумышленник попытался сбежать, но был задержан полицейскими.

Директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук до этого предупреждал, что телефонные мошенники чаще всего атакуют пожилых россиян в утренние часы — с 11:00 до 12:00, когда дети и молодежь находятся на учебе, взрослые на работе, а пенсионеры остаются дома одни.

По его словам, люди старше 65 лет — главная цель злоумышленников: на них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических вызовов. Преступники выстраивают цепочку звонков, чтобы постепенно завоевать доверие жертвы и вынудить ее передать сбережения или личные данные.

