Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Саратове пенсионерка передала мошенникам тетрадные листы вместо денег

Виталий Аньков/РИА Новости

В Саратове полицейские задержали мошенников после их второй попытки обмануть 82-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

По данным правоохранителей, в конце марта женщине позвонил лжесотрудник Пенсионного фонда и сообщил, что ей якобы положена прибавка к выплатам. Под этим предлогом он выведал у нее данные СНИЛС. Затем пенсионерке стали звонить другие «специалисты», убеждая, что ее деньги необходимо срочно «спасать». В тот же день к ней домой пришел незнакомец, назвал кодовое слово и забрал 1,5 миллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Мошенники при этом не остановились и продолжали звонить пенсионерке. Они снова уговорили ее снять деньги — на этот раз 700 тысяч рублей. Сотрудники ведомства объяснили пострадавшей, что ее обманывают, после чего решили поймать курьера с поличным.

5 апреля к пенсионерке пришел очередной посыльный — 34-летний житель Архангельска. Женщина отдала ему пакет, в котором под видом пачки денег лежали нарезанные тетрадные листы. Злоумышленник попытался сбежать, но был задержан полицейскими.

Директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук до этого предупреждал, что телефонные мошенники чаще всего атакуют пожилых россиян в утренние часы — с 11:00 до 12:00, когда дети и молодежь находятся на учебе, взрослые на работе, а пенсионеры остаются дома одни.

По его словам, люди старше 65 лет — главная цель злоумышленников: на них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических вызовов. Преступники выстраивают цепочку звонков, чтобы постепенно завоевать доверие жертвы и вынудить ее передать сбережения или личные данные.

Ранее в Бурятии женщина сбежала из больницы, чтобы отдать деньги мошенникам.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!