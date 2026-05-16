Издатели начали маркировать кулинарные книги из-за закона о наркотиках

РКС: кулинарные книги с маком в рецепте подпадают под закон о наркотиках
Кулинарные книги с упоминанием мака подпадают под действие закона о запрете пропаганды наркотиков и должны получать специальную маркировку. Об этом РИА Новости заявила Елена Бейлина, возглавляющая комитет по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Российский книжный союз.

На сайте РКС регулярно обновляется список книг, содержащих упоминания наркотических веществ и подлежащих маркировке. В перечень попала и кулинарная книга О запахах и ароматах в кулинарии и не только автора Гарольд Макги. Предупреждение уже появилось в карточках издания в сетях Читай-город и Литрес.

Бейлина пояснила, что издатели предпочитают перестраховываться из-за отсутствия четких критериев и риска штрафов. По ее словам, маркировку получают энциклопедии, словари, гастрономические книги с упоминанием мака, а также исторические и биографические издания.

С 1 марта начали действовать поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.

Минцифры России утвердило порядок маркировки таких книг. Согласно правилам, предупреждение должно размещаться на обложке издания.

Маркировку начали получать книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого из серии «Жизнь замечательных людей».

Ранее Литрес убрал маркировку с детских книг «Волшебник Изумрудного города» и «Сказки» Чуковского.

 
