В Бурятии люди спускались по лестнице с колеса обозрения из-за отключения света

В Улан-Удэ с колеса обозрения спускались с него пешком из-за отключения света

В Улан-Удэ люди спускались по лестнице с колеса обозрения из-за отключения света. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сегодня загорелась подстанция в районе Стальмоста. Из-за этого в районе отключили электричество. Без света остался гипермаркет «Лента», всех посетителей вывели из здания. Без света остались и другие районы города», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, бригада энергетиков уже выехала для осмотра оборудования. Электроснабжение обещают восстановить сегодня вечером.

В апреле этого года в столице Казахстана Астане произошел пожар на колесе обозрения, людей с аттракциона эвакуировали. Возгорание произошло в центральной части аттракциона — в электрическом щите питания. На месте работали пожарные подразделения. В МЧС также отмечали, что угрозы распространения огня нет. Спустя менее часа в МЧС Казахстана сообщили о ликвидации возгорания.

Колесо обозрения в столице Республики высотой 65 метров. Оно находится в парке Ailand на Коргалжинском шоссе.

Ранее в Индии колесо обозрение обрушилось вместе с людьми, попав на видео.