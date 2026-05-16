Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Букетчицы» вместо «тарелочниц»: мошенницы стали по-новому обманывать мужчин на свиданиях

Mash: в России мужчин начали разводить на дорогие букеты на свиданиях
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

В российских городах распространилась новая схема мошенничества в дейтинг-сервисах: вместо так называемых «тарелочниц» появились «букетчицы», которые вынуждают мужчин покупать дорогие цветы в подставных магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, схема начинается со знакомства в приложении для свиданий. После этого девушка предлагает встретиться и во время прогулки якобы случайно приводит мужчину в определенный цветочный салон. Там на мужчину оказывают психологическое давление, после чего он покупает дорогой букет. Стоимость цветов может достигать десятков тысяч рублей.

После оплаты свидание быстро заканчивается под любым предлогом. Затем букет возвращают обратно в магазин, а девушка отправляется на встречу с новой жертвой. По информации Mash, одни и те же цветы за вечер могут продавать несколько раз.

Специалисты, отслеживающие подобные схемы, считают, что за этим стоят те же группы, которые раньше организовывали мошенничество с ресторанами. Тогда девушек использовали для накрутки счетов в заведениях, которые затем делились прибылью.

Ранее российская полиция раскрыла аферу с участием девушек, заманивавших мужчин в рестораны.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!