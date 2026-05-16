«Букетчицы» вместо «тарелочниц»: мошенницы стали по-новому обманывать мужчин на свиданиях

В российских городах распространилась новая схема мошенничества в дейтинг-сервисах: вместо так называемых «тарелочниц» появились «букетчицы», которые вынуждают мужчин покупать дорогие цветы в подставных магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, схема начинается со знакомства в приложении для свиданий. После этого девушка предлагает встретиться и во время прогулки якобы случайно приводит мужчину в определенный цветочный салон. Там на мужчину оказывают психологическое давление, после чего он покупает дорогой букет. Стоимость цветов может достигать десятков тысяч рублей.

После оплаты свидание быстро заканчивается под любым предлогом. Затем букет возвращают обратно в магазин, а девушка отправляется на встречу с новой жертвой. По информации Mash, одни и те же цветы за вечер могут продавать несколько раз.

Специалисты, отслеживающие подобные схемы, считают, что за этим стоят те же группы, которые раньше организовывали мошенничество с ресторанами. Тогда девушек использовали для накрутки счетов в заведениях, которые затем делились прибылью.

Ранее российская полиция раскрыла аферу с участием девушек, заманивавших мужчин в рестораны.