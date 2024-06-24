Российская полиция раскрыла аферу с участием девушек, заманивавших мужчин в рестораны

В Санкт-Петербурге полиция задержала участников мошеннической схемы, которые обманывали состоятельных мужчин, заманивая их в рестораны. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как рассказали правоохранители, злоумышленницы искали на сайтах знакомств мужчин, которых приглашали на свидания в ресторанах, которые находились под контролем сообщников.

На встречи девушки приезжали на автомобилях премиум-класса и демонстрировали привычку к роскошной жизни.

«Они склоняли кавалеров к заказу дорогостоящих блюд и напитков. В результате стоимость ужина составляла десятки, а порой и сотни тысяч рублей. Вскоре под благовидным предлогом мошенницы покидали заведения, вынуждая мужчин оплачивать счета. На тех, кто отказывался платить, оказывала давление служба безопасности», — раскрыла подробности преступной схемы официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ежедневно аферисты обманывали подобным образом до 25 человек. В схеме участвовали в том числе несовершеннолетние.

Полиция при поддержке сотрудников Росгвардии задержали аферистов в ресторанах Адмиралтейского и Василеостровского районах города.

Ранее в Южноуральске мужчина украл у возлюбленной деньги и заявил, что разбогател.