Сестра Кадырова получила в Казани международную бизнес-премию

Помощник главы Чечни Зарган Кадырова получила премию Halal Business Woman

Старшая сестра и помощник главы Чечни Зарган Кадырова во время визита в Казань получила международную премию им. Зубейды бинт Халид (арабская принцесса из династии Аббасидов, прославилась как филантроп) в номинации Halal Business Woman за успехи своего фермерского хозяйства. Об этом политик написал в Telegram-канале.

По словам Кадырова, награда говорит о признании вклада его сестры в халяль-индустрию и сельское хозяйство.

«Организаторы конкурса особо отметили, что за сравнительно короткий срок КФХ (крестьянское фермерское хозяйство) «Жайна» сумело выйти с локального уровня на международный, уверенно заявив о себе качественной и востребованной продукцией», — сообщил глава республики.

Он поздравил сестру и коллектив ее хозяйства с высокими результатами.

В апреле помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров получил памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку «Север» имени А. А. Кадырова».

Ранее приближенный Кадырова показал шкафы, заполненные медалями и орденами.

 
