В Подмосковье мужчина выстрелил в подростка из пневматики

Прокуратура: в Люберцах подросток ранен в результате выстрела из пневматики

В Люберцах Московской области мужчина выстрелил из пневматического оружия в группу детей — подросток получил травму спины. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры столичного региона.

Инцидент произошел 14 мая на детской площадке во дворе дома. Пострадавшего госпитализировали.

«Следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Люберецкая городская прокуратура, добавили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал Baza, пострадавший юноша сидел с друзьями на аллее между корпусами ЖК на Егорьевском шоссе в вечернее время. По словам мальчиков и их родных, ребята не шумели, а играли в телефон. В какой-то момент подросток встал и тут же получил пулю в спину.

Медики вынули пулю от пневматического ружья. Журналисты выяснили, что серьезных травм у школьника нет. Сейчас стрелка ищут.

