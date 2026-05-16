Дептранс Москвы высказался о камерах, снимающих переходящих дорогу на красный

Появившаяся в СМИ информация о камерах в Москве, которые фиксируют переход дороги на красный свет, не соответствует действительности, передает «Говорит Москва» со ссылкой на столичный дептранс.

«Речь идет о светофорах с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков», — пояснила радиостанция.

В материале уточняется, что нарушения правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес) эти камеры не фиксируют.

Прошлым летом Национальный автомобильный союз призвал власти провести модернизацию камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Там отметили, что около 30% действующих на дорогах комплексов фотовидеофиксации относятся к устаревшим и неэффективным типам устройств.

