Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Дептранс Москвы высказался о камерах, снимающих переходящих дорогу на красный

Дептранс Москвы опроверг, что камеры начали фиксировать правонарушения пешеходов
Алексей Майшев/РИА Новости

Появившаяся в СМИ информация о камерах в Москве, которые фиксируют переход дороги на красный свет, не соответствует действительности, передает «Говорит Москва» со ссылкой на столичный дептранс.

«Речь идет о светофорах с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков», — пояснила радиостанция.

В материале уточняется, что нарушения правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес) эти камеры не фиксируют.

Прошлым летом Национальный автомобильный союз призвал власти провести модернизацию камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Там отметили, что около 30% действующих на дорогах комплексов фотовидеофиксации относятся к устаревшим и неэффективным типам устройств.

Ранее юрист рассказал, что грозит водителю за показ среднего пальца в камеру ГИБДД.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!