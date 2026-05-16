Незнакомец из ОАЭ по ошибке прислал россиянке ролик с истязанием своего ребенка

Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка случайно получила видео с истязанием ребенка от мужчины из ОАЭ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала сама путешественница, в одном из мессенджеров ей написал мужчина, который перепутал ее с риэлтором. Помимо роликов в разговоре он упомянул, что его русская жена находится в игровой зависимости и ведет себя жестоко.

Помимо этого, в какой-то момент возлюбленная забрала шесть кг золота и деньги, ушла от мужчины и стала угрожать расправой над девочкой.

На кадрах, которые прислал иностранец, было заметно, что кто-то бьет плачущего ребенка. Истязания сопровождались нецензурными выражениями на русском языке.

В момент, когда мужчина вел переписку, он сказал, что вернулся к дочери, а россиянка заперлась в ванной.

Сама получательница изначально предположила, что это мошенничество, но отказалась от этой версии, так как у нее не просили денег. Она посоветовала собеседнику обратиться в полицию. Мужчина заявил, что уже написал заявление. Ему порекомендовали нанять адвоката и пообещали разобраться.

Ранее в Свердловской области пара надругалась и истязала гостей-инвалидов.

 
