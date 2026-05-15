В Свердловской области пара надругалась и истязала гостей-инвалидов

В Свердловской области пару осудили за надругательство над инвалидами

Пару из Свердловской области осудили за надругательство над инвалидами. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в Артемовском. По версии следствия, 32-летний молодой человек и 23-летняя девушка пришли к мужчине и женщине по имени Валерия в гости. В результате хозяева истязали пострадавших и совершали действия сексуального характера. Из-за инвалидности гости не осознавали, что происходит.

Отмечается, что женщина проявила особую жестокость к молодому человеку. Она требовала отдать ей имущество и пыталась расправиться с ним.

Пара причинила пострадавшим тяжкий вред здоровью. В отношении агрессоров возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о насильственных действиях сексуального характера. Валерию также обвинили в вымогательстве.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы, женщина получила 19 лет. Оба отправятся в колонию общего режима.

Ранее в Барнауле подростки избили юношу с инвалидностью на детской площадке.