Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске увеличилось до шести

Число пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении губернатора.
Мощный взрыв произошел ранее на газовой заправке на улице Ермолова в Пятигорске. После этого произошло возгорание. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Мэр города Дмитрий Ворошилов заявил, что взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предварительной причиной происшествия он назвал нарушение техники безопасности.
Прокуратура Пятигорска организовала проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находится прокурор города Никита Солдатов — он координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.
Ранее момент мощного взрыва на АЗС в Пятигорске попал на видео.