Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске увеличилось до шести

Число пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении губернатора.

Мощный взрыв произошел ранее на газовой заправке на улице Ермолова в Пятигорске. После этого произошло возгорание. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Мэр города Дмитрий Ворошилов заявил, что взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предварительной причиной происшествия он назвал нарушение техники безопасности.

Прокуратура Пятигорска организовала проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находится прокурор города Никита Солдатов — он координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее момент мощного взрыва на АЗС в Пятигорске попал на видео.

 
