Момент мощного взрыва на АЗС в Пятигорске попал на видео

На видео попал момент мощного взрыва на АЗС в Пятигорске

Водитель автомобиля снял на видео момент взрыва на АЗС в Пятигорске. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Мощный взрыв произошел на заправке в Ставропольском крае. На кадрах — столб дыма и огромный «гриб» от взрыва поднимаются в воздух», — сообщает канал.

О происшествии стало известно днем 16 мая.

Оперативные службы уже выехали на место происшествия. Известно, что все случилось на улице Ермолова.

«Хочу всех успокоить — взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности, — сообщил мэр Дмитрий Ворошилов.

До этого в Дагестане очевидцы сняли пожар, охвативший здание автосервиса. Инцидент произошел в Каспийске. Речь идет об автосервисе, здание которого примыкает к заправке.

Известно, что до этого на нескольких заправках в Дагестане обнаружили нарушения, связанные с безопасностью, в том числе и пожарной. Сейчас эти пункты АЗС не работают.

Ранее в Петербурге подожгли автозаправку.