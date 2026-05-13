Юную россиянку лишили свободы за то, что она дала подросткам наркотики

В Калининградской области девушка предложила наркотики подросткам и поплатилась
В Правдинске 16‑летнюю школьницу признали виновной в склонении подростков к употреблению наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

В декабре 2025 года девушка, имея при себе незаконно приобретенное наркотическое средство, предложила его трем знакомым в возрасте от 12 до 17 лет. В результате один из подростков был госпитализирован с признаками отравления, а все трое пострадавших попали на учет к врачу‑наркологу.

Против несовершеннолетней возбудили дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств) и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

До суда девушка находилась под стражей. В итоге Правдинский районный суд назначил подсудимой наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в воспитательной колонии.

Ранее учительница не остановила выпускников от употребления водки и потеряла работу.

 
